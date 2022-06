Duits energieconcern Uniper in gesprek over staatssteun

Het Duitse energieconcern Uniper voert gesprekken met de Duitse regering over staatssteun. Doordat Rusland minder aardgas levert moet het bedrijf hoge dagprijzen betalen op de energiemarkt en verslechtert de financiële situatie. Daardoor zijn volgens het ministerie van Economische Zaken mogelijk “stabiliseringsmaatregelen” nodig, meldt een regeringswoordvoerster. In Nederland, waar Uniper op vier locaties elektriciteitscentrales heeft, vinden volgens het bedrijf geen gesprekken over steun plaats.

Om Uniper in staat te stellen zijn dagelijkse rekeningen te betalen zou Duitsland extra leningen of kredietgaranties kunnen verstrekken. Daarnaast zou de overheid zich ook kunnen inkopen bij Uniper om het bedrijf van voldoende kapitaal te voorzien.

Topman Klaus-Dieter Maubach meldde dat de zaken bij Uniper “aanzienlijk zijn verslechterd als gevolg van de oorlog in Oekraïne”. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom levert sinds enkele weken nog maar 40 procent van de normale hoeveelheid aardgas die het naar Duitsland laat stromen via de Nord Stream-pijplijn. Grootverbruiker Uniper is doorgaans voor ruim de helft van zijn gas afhankelijk van Rusland.

De hogere kosten als gevolg van de inkoop van gas tegen de actuele marktprijzen kan Uniper amper doorberekenen aan klanten, stipte Maubach aan. Net zoals de Duitse regering maakt hij zich zorgen om verdere stappen van Rusland om via het afknijpen van de gastoevoer Duitsland te straffen voor de steun aan Oekraïne, dat door het Russische leger is binnengevallen.

In juli liggen de gasleveringen vanuit Rusland via pijpleiding Nord Stream, de belangrijkste aanvoerlijn voor Duitsland, helemaal stil wegens onderhoud. De Duitsers vrezen dat de kraan ook daarna volledig dicht blijft, wat het vullen van de gasreserves voor de winter moeilijker maakt.

In Nederland heeft Uniper onder andere een elektriciteitscentrale op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven, die vooral industriële klanten bedient. Doordat deze op kolen draait zou een volledige gasstop weinig problemen veroorzaken, schat een zegsvrouw voor de Nederlandse activiteiten in. De andere stadscentrales in Rotterdam, Den Haag en Leiden werken wel met gas maar kunnen die brandstof mogelijk elders halen. “Op het niveau van Nederland maken we ons geenszins zorgen.”