Winkelketen Kohl’s en crypto-app Voyager onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten een extra lang weekend in gegaan. Warenhuisketen Kohl’s verloor een vijfde aan beurswaarde nadat bekend was geworden dat gesprekken over een overname door Franchise Group werden afgebroken. De handels-app voor cryptomunten Voyager schortte zijn diensten op en ging 30 procent onderuit.

De algehele stemming werd bepaald door nieuwe macro-economische cijfers. Een inkoopmanagersindex van marktonderzoeker ISM wees op tragere economische groei in de Verenigde Staten. Daarnaast zou de inflatie mogelijk hebben gepiekt.

Dow-Jonesindex won 1,1 procent tot 31.097,26 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 1,1 procent tot 3825,33 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,9 procent hoger op 11.127,84 punten. Aanstaande maandag blijven de beurzen gesloten wegens de viering van Onafhankelijkheidsdag in de VS.

De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben het slechtste halfjaar sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw achter de rug. Donderdag eindigde de S&P 500 zo’n 21 procent lager dan aan het begin van het jaar door de vrees voor een recessie, hoge inflatie en stijgende rentes.

Chipbedrijven zaten bij de verliezers na een tegenvallend kwartaalbericht van Micron Technology, dat 3 procent prijsgaf. De vooruitzichten voor het lopende kwartaal vielen tegen, mede door problemen op de markt voor smartphones en pc’s. Daar is mogelijk minder vraag nu consumenten meer geld kwijt zijn aan het dagelijkse levensonderhoud. Andere chipmakers als Qualcomm, Intel en Texas Instruments eindigden tot 3,3 procent lager.

Meta Platforms verloor 0,8 procent. Het moederbedrijf van Facebook schroeft zijn plannen voor de werving van nieuw personeel met minstens 30 procent terug en zet zich schrap voor een economische neergang. Volgens persbureau Reuters heeft topman Mark Zuckerberg in een vraag-en-antwoordsessie met medewerkers gezegd dat het wellicht “een van de ergste neergangen zal zijn die we in de recente geschiedenis hebben gezien”.

Boeing won 2,3 procent. De vliegtuigfabrikant dreigt flink marktaandeel te verliezen in China, waar rivaal Airbus voor miljarden aan orders heeft binnengehaald van Chinese luchtvaartmaatschappijen.

De euro was 1,0431 dollar waard, tegen 1,0416 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 108,40 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 111,42 dollar per vat.