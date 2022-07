DNB: vertrouwen in financiële instellingen blijft stabiel

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen is stabiel gebleven. Het vertrouwen in de nationale politiek, de ambtenarij en het bedrijfsleven is daarentegen verder gedaald. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een onderzoek onder ruim 2200 Nederlandse huishoudens.

In 2022 heeft iets meer dan de helft van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen. Dat is vergelijkbaar met de meting in 2021. Vorig jaar had 42 procent van de respondenten vertrouwen in de politiek. Nu is dat nog 29 procent. Het vertrouwen in grote technologiebedrijven, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon bleef met 19 procent het laagste.

Het vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen nam tijdens de kredietcrisis in 2008 fors af, maar is sindsdien geleidelijk weer toegenomen. In 2022 heeft 70 procent er overwegend of volledig vertrouwen in dat banken altijd het geld van hun klanten kunnen terugbetalen. Het vertrouwen dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden nakomen ligt op eenzelfde niveau.

Huishoudens hebben er iets minder vertrouwen in dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden na te komen. Maar dat vertrouwen is in de afgelopen jaren wel toegenomen.