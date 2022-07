Oliebedrijven onder druk op lagere Aziatische beurzen

De oliebedrijven stonden woensdag onder druk op de Aziatische aandelenbeurzen. Beleggers verwerkten de forse daling van de olieprijzen. De vrees voor een wereldwijde economische recessie hield de markten daarbij in de greep. Als de economie krimpt is er ook minder vraag naar olie. De olieprijzen zakten daardoor dinsdag rond de 9 procent.

De toonaangevende Nikkei in Tokio stond een uur voor de slotbel 1,1 procent in de min. De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration kelderden rond de 9 procent. De olieprijzen krabbelden woensdag tijdens de Aziatische handelssessie wel weer wat op. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 100,02 dollar en Brentolie kostte 1 procent meer op 103,84 dollar per vat.

De technologiebedrijven hielden de verliezen beperkt dankzij een koersherstel in de Amerikaanse techsector. Het Japanse techconcern Sony daalde 0,9 procent en techinvesteerder SoftBank bleef vrijwel vlak. Farmaceut Eisai dikte 7,5 procent aan. Het experimentele alzheimermedicijn lecanemab van het bedrijf krijgt een voorkeursbehandeling van de Amerikaanse toezichthouder FDA.

De Chinese beurzen gingen omlaag door de zorgen over een heropleving van het coronavirus. In de belangrijke zaken- en havenstad Shanghai, die eerder dit jaar in een lange lockdown zat, wordt de bevolking in negen districten weer massaal getest op het virus. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,4 procent. Het Chinese olieconcern CNOOC raakte 5,5 procent kwijt.

Ook in Australiƫ lieten de oliebedrijven flinke verliezen zien. Woodside leverde ruim 6 procent in. De All Ordinaries in Sydney verloor mede daardoor 0,4 procent. De Kospi in Seoul daalde 1,3 procent.