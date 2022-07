Amerikaanse inflatie loopt verder op tot meer dan 9 procent

De inflatie in de Verenigde Staten is in juni verder opgelopen tot 9,1 procent op jaarbasis. In mei bedroeg de inflatie in ’s werelds grootste economie nog 8,6 procent. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Op de financiële markten werd dan ook met grote spanning uitgekeken naar dit cijfer.

De inflatie valt hoger uit dan verwacht. Economen hadden in doorsnee gerekend op 8,8 procent. De inflatie in de VS wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook door hogere prijzen voor levensmiddelen en andere producten en goederen. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van Amerikaanse huishoudens ondermijnd.

Om de hoge inflatie aan te pakken is de Fed bezig de rente te verhogen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente met 0,75 procentpunt, wat de grootste rentestap sinds 1994 was. Mogelijk gaat de Fed later deze maand de rente weer met driekwart procentpunt verhogen. Er wordt wel gevreesd dat die renteverhogingen tot een economische recessie in de VS kunnen leiden.

De bestrijding van de hoge inflatie is ook een prioriteit voor de regering van president Joe Biden. Zijn populariteit staat onder druk door de sterk opgelopen consumentenprijzen omdat huishoudens financieel hard worden geraakt in de portemonnee. Zo heeft Biden al olie uit de strategische reserves vrijgegeven om de brandstofprijzen aan de pomp te verlagen. Ook heeft hij kritiek geuit op grote olieconcerns omdat die onvoldoende zouden doen om de hoge olieprijzen tegen te gaan.

Biden brengt later deze week een bezoek aan Saudi-Arabië. Hij zal het land dan vragen om de olieproductie door oliekartel OPEC sterker op te voeren om zo te helpen bij het verlagen van de prijzen. Saudi-Arabië wordt gezien als de leider van de OPEC en is een van ’s werelds grootste olie-exporteurs.