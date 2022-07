Elektrisch zustermerk Volvo ziet verkoop ruimschoots verdubbelen

Polestar, het elektrische zustermerk van de Zweedse automaker Volvo Cars, heeft de verkoop in het eerste halfjaar ruimschoots zien verdubbelen. In totaal werden er 21.200 verkocht, een stijging van 125 procent vergeleken met de eerste jaarhelft van vorig jaar.

Het bedrijf, dat eind vorige maand een beursnotering kreeg aan de Amerikaanse Nasdaq, herhaalt zijn doelstelling om voor heel 2022 in totaal 50.000 auto’s af te leveren. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het sterke momentum dat we dit jaar hebben gezien in naamsbekendheid en verkoopcijfers de komende jaren krachtig zal aanhouden naarmate we meer baanbrekende modellen gaan onthullen”, zegt Thomas Ingenlath, directeur bij Polestar.

Het bedrijf heeft het aantal markten waar het wereldwijd actief is uitgebreid van 19 naar 25 in het afgelopen halfjaar. Het aantal verkooplocaties steeg van 103 naar 125. Tegen eind 2022 worden er wereldwijd nog eens zo’n 30 geopend. “Het aantal testritaanvragen steeg met meer dan 210 procent, een belangrijke indicatie van de groeiende interesse in het merk”, aldus Polestar.