Veel klachten en zorgen over geschrapte vluchten SLM

Het regent klachten van mensen die een vlucht hadden geboekt bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Die schrapte een serie vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam, maar weigert klanten geld terug te geven. Ondertussen is er ook onzekerheid over de vluchten vanaf 20 juli, die wel door zouden gaan. Branchevereniging ANVR schreef een brief aan de Surinaamse president Chan Santokhi.

Onder meer bij EUclaim, dat geld terugvordert voor reizigers, melden veel gedupeerde klanten zich. “Mensen willen geld terug voor hun boeking of geld voor een vervangende vlucht”, geeft Paul Vaneker van EUclaim aan. “SLM moet dat ook binnen een week betalen, maar dat gaat niet gebeuren”, geeft hij aan.

Het probleem is dat SLM, ook wel bekend als Surinam Airways, in financiĆ«le problemen zit. Het bedrijf heeft al een tijd geen eigen vliegtuigen meer. “Ik begrijp dat partijen die vliegtuigen verhuren betaling vooraf van SLM eisen.”

Ook ANVR maakt zich ondertussen grote zorgen. “SLM annuleert vluchten in de lucratieve zomerperiode, geeft geen geld terug en er is niemand bereikbaar om duidelijkheid te verschaffen over de vluchten vanaf volgende week. Reisbureaus worden overstelpt met vragen”, aldus een woordvoerder.

Omdat bij de SLM niemand bereikbaar bleek, richtte de brancheorganisatie zicht tot Santokhi, vertelt de zegsman. “De president heeft aangegeven dat hij hecht aan een gezonde toekomst voor SLM, dus we hopen dat hij wil bemiddelen.”

Ondertussen zijn al acht vluchten geschrapt en dus al honderden mensen gedupeerd. Veel andere mogelijkheden om naar Suriname te gaan, hebben ze niet, want alleen KLM vliegt ook rechtstreeks op het land.

Platform Surinaamse Diaspora (PSD) riep de SLM ook al op beter met zijn klanten om te gaan. “PSD is van mening dat het de taak en de verantwoordelijkheid van de SLM is om de gestrande passagiers zo spoedig mogelijk naar hun plaats van bestemming te vervoeren.” Volgens de koepelorganisatie voor Surinaamse Nederlanders kan dat ook door SLM-passagiers om te boeken naar KLM-vluchten.

Door de gestegen vraag naar tickets en het feit dat er al niet veel meer beschikbaar zijn, zijn vliegtickets naar Suriname bij KLM ook fors duurder geworden. Ook daar is PSD niet over te spreken. De organisatie roept de Surinaamse autoriteiten op om het gesprek met KLM aan te gaan.