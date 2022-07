Economie China koelt af door lockdowns en zwakke vastgoedmarkt

De Chinese economie kende in het tweede kwartaal de traagste groei sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat kwam vooral door de aanhoudend strenge lockdowns om nieuwe besmettingen buiten de deur te houden. Ook de zwakte op de vastgoedmarkt speelde een rol.

De Chinese economie was in het tweede kwartaal goed voor een groei van 0,4 procent op jaarbasis. Dat was veel minder dan de groei met 1,2 procent die door kenners in doorsnee werd voorzien. In de voorbije periode ging bijvoorbeeld miljoenenstad Shanghai wekenlang op slot. Ook zorgden de coronamaatregelen voor verstoringen in de toeleveringsketens. Fabrieken moesten noodgedwongen de productie opschorten.

In China wordt corona niet getolereerd. Het zero-Covid-beleid betekent naast lockdown ook lange quarantaines. Bedrijven worden daardoor hard geraakt. Ook maken de maatregelen consumenten nerveus.

“In het binnenland blijft het effect van de epidemie aanhouden”, zei een woordvoerder van het Chinese bureau voor de statistiek in een toelichting op de cijfers. Daarbij verwees hij naar de mindere vraag en de verstoorde leveringen. “Het risico van stagflatie in de wereldeconomie neemt ook toe.” Er is sprake van stagflatie als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge werkloosheid.

Het bruto binnenlands product van de op een na grootste economie ter wereld kromp in de periode april tot en met juni met 2,6 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar, aldus het statistiekbureau. De industriƫle productie steeg in juni met 3,9 procent op jaarbasis, tegen 0,7 procent in mei toen de coronamaatregelen wat werden versoepeld. De detailhandelsverkopen stegen met 3,1 procent na een daling van 6,7 procent in mei.