Van Rij: ingrepen tegen ontwijking dividendbelasting noodzakelijk

Het kabinet gaat een aantal maatregelen onderzoeken die het ontwijken van dividendbelasting door middel van ‘stripping’ moeten tegengaan. Dat meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Het ontwijken van de belasting op winstuitkering aan aandeelhouders is “onwenselijk”, en ingrijpen is dan ook “noodzakelijk”, aldus de bewindsman, want de huidige maatregelen schieten tekort.

Bij dividendstripping wordt het economische en juridische recht op dividend opgesplitst. Het juridische recht wordt dan ‘uitgeleend’ aan een partij die in een andere situatie zit dan de aandeelhouder, met een belastingvoordeel. Bijvoorbeeld omdat die de verschuldigde dividendbelasting kan verrekenen met een andere belasting.

Dat verrekenen (of teruggave) wordt mogelijk aan banden gelegd, oppert Van Rij. Verder kijkt hij naar strengere documentatieverplichtingen en regels over wanneer wordt bepaald wie recht op dividend heeft.