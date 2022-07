Uber schikt zaak over te dure ritjes voor gehandicapten

Taxi-app Uber heeft een zaak over de behandeling van gehandicapten in de Verenigde Staten geschikt voor enkele miljoenen dollars. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte de schikking bekend. Het bedrijf paste de kosten die voor wachten in rekening worden gebracht niet aan voor gehandicapte passagiers die meer dan twee minuten nodig hadden om in de taxi te stappen.

Volgens de Amerikaanse justitie zal Uber meer dan 65.000 gebruikers compenseren. Die krijgen het dubbele van het bedrag dat ze aan wachtkosten hadden moeten betalen uitgekeerd in Uber-tegoed. Dat kan op “honderdduizend of miljoenen dollars” aan compensatie uitkomen. Daarnaast krijgen mensen die geklaagd hadden, bij elkaar ruim 2,2 miljoen dollar (omgerekend 2,2 miljoen euro) aan schadevergoeding.

De komende twee jaar zal Uber de wachtkosten niet in rekening brengen voor mensen die hebben aangegeven zelf meer tijd nodig te hebben om in te stappen of die vaak met iemand reizen voor wie dat het geval is. Ook wordt het makkelijker om de extra kosten terug te vragen voor mensen die dat niet vooraf hebben aangegeven.