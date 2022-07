Zelenski sprak met Trudeau over turbine voor Nord Stream

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft met de Canadese premier Justin Trudeau gesproken over het omstreden besluit van Canada om een turbine voor gaspijplijn Nord Stream 1 terug te geven aan Duitsland. Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft de turbine nodig voor die pijplijn. De turbine werd door het Duitse bedrijf Siemens in Canada onderhouden.

Zelenski zei de zaak zondag te hebben aangekaart in een gesprek met Trudeau. Oekraïne had eerder al bezwaar gemaakt tegen de teruggave van de turbine omdat daardoor de westerse sancties tegen Rusland geschonden zouden worden. Volgens Zelenski wordt de deur opengezet voor meer schendingen van de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog. “Als er nu één schending is, is het slechts een kwestie van tijd voordat er meer zijn”, aldus Zelenski. Volgens hem doet Rusland aan chantage met zijn gasleveringen.

Trudeau zei eerder dat het besluit om de turbine terug te geven erg moeilijk was en dat het gaat om een uitzondering. Die uitzondering is volgens Canada en Duitsland nodig om Nord Stream 1 te laten werken. Momenteel wordt onderhoud uitgevoerd aan de pijpleiding. Er wordt gevreesd dat Moskou na afronding van dat onderhoud helemaal stopt met de gasleveringen door Nord Stream 1, die loopt tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee.

Een Oekraïense belangengroep zei vorige week nog een rechtszaak aan te spannen tegen de Canadese overheid vanwege de zaak. De groepering Ukrainian World Congress wil via de rechter afdwingen dat er een herziening komt van het besluit van Canada om de turbine terug te geven.