IMF waarschuwt voor sterke recessie zonder Russisch gas

Als Rusland de gaskraan naar Europa helemaal dichtdraait, krijgen met name Oost-Europa en Italië te maken met sterke recessies, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De denktank schrijft dat in een analyse van wat gastekorten voor Europa kunnen betekenen. De recessie kan veel minder erg worden als Europese landen hun gasvoorraden delen.

Met name Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Italië hebben te lijden van het sluiten van de gaskraan. Hun economieën krijgen een klap van maximaal 5,5 tot 6,5 procent. Duitsland, dat ook erg afhankelijk is van Russisch gas, krijgt een klap voor de economie van maximaal net geen 3 procent en in Nederland zou de economie er in het slechtste geval 2 procent op achteruit gaan. Daarmee zit ons land in de middenmoot van de EU-lidstaten.

Door gasvoorraden te delen en zich tot de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te wenden, kan de impact van een harde knip in de toevoer van Russisch gas worden beperkt. In dat scenario komt gas terecht waar dit het hardst nodig is en worden de lasten in de vorm van minder beschikbare energie gedeeld door de EU-lidstaten.

Als de EU-landen dat doen, krimpt de Hongaarse economie nog maar maximaal zo’n 3,5 procent en de Italiaanse iets meer dan 1 procent. Roemenië zou in plaats van economische krimp zelfs groei meemaken. Nederland gaat er in dat scenario maar mondjesmaat op vooruit.

Sommige landen, zoals Zweden en Denemarken, gaan er bij het delen van de voorraden zelfs op achteruit. In beide gevallen gaat het om een kleine terugval. Griekenland kan bij samenwerking economisch verder terugvallen dan als landen ieder voor zich de problemen aanpakken, maar het kan ook gunstiger uitpakken.

Het IMF waarschuwt dat er veel onzekerheden zijn. De werkelijke situatie kan dan ook nog aanzienlijk afwijken van de berekeningen.