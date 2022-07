Ryanair sluit deal met Spaanse en Franse pilotenvakbonden

Na maanden van moeizame onderhandelingen heeft de Ierse prijsvechter Ryanair donderdag een deal gesloten met Spaanse en Franse vakbonden voor piloten. De afspraken gaan onder meer over loonsverhogingen en hebben een looptijd van vijf jaar.

“We verwelkomen deze langetermijnovereenkomsten die tal van verbeteringen zullen opleveren voor onze piloten in Spanje en Frankrijk”, aldus Ryanair. De maatschappij stelt ook dat het bedrijf nog voor “aanzienlijke uitdagingen” staat, na de dreunen van de coronacrisis. Volgens het bedrijf zijn er nu met 85 procent van de piloten afspraken gemaakt over een versneld loonherstel en verbeterde langetermijnafspraken.

Het Spaanse cabinepersoneel staakte in juni en juli omdat de prijsvechter weigerde te onderhandelen over hogere lonen. De Spaanse vakbonden trokken op met bonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om zo door heel Europa acties te organiseren. In Italië staakten piloten van Ryanair vorige maand ook al.