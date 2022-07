Voormalig DNB-baas Wellink weg als commissaris bij Chinese bank

Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB), is opgestapt als commissaris van de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). De aanleiding voor zijn vertrek is de pro-Russische houding van de autoriteiten in China.

De ICBC is de grootste Chinese bank en voor het merendeel in handen van de Chinese staat. Bij het financiële concern was de inmiddels 78-jarige Wellink de afgelopen jaren de enige buitenlandse toezichthouder. Het zat hem eerder dit jaar niet lekker hoe in China werd omgegaan met de Russische inval in Oekraïne en hij besloot daarom al in maart om te stoppen.

Wellink was van 1997 tot 2011 president van DNB en daarmee de voorganger van de huidige baas Klaas Knot. Na zijn vertrek daar ging hij in 2012 aan de slag in de toezichtraad van de Chinese staatsbank Bank of China. Later stapte hij over naar ICBC om daar een vergelijkbare functie te vervullen.