American Express profiteert van herstel toerisme en luchtvaart

De Amerikaanse creditcardmaatschappij American Express profiteert van het sterke herstel van het toerisme en de luchtvaart van de coronapandemie. Omdat mensen weer veel vaker op vakantie gaan gingen de bestedingen via de platforms van American Express in het afgelopen kwartaal flink omhoog. Het bedrijf verhoogt daarom zijn verwachtingen voor de omzet in het hele jaar.

De bestedingen met creditcards van het bedrijf klommen met een kwart naar 395 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Volgens American Express stegen de bestedingen aan reizen en entertainment in april voor het eerst tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

De omzet ging dankzij die gestegen bestedingen op jaarbasis met 31 procent omhoog naar een recordniveau van 13,4 miljard dollar. De onderneming rekent voor het gehele jaar nu op een omzetgroei met maximaal 25 procent. Dat was eerder hooguit een plus van 20 procent.