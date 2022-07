Philips heeft last van Chinese lockdowns en wordt negatiever

Medisch technologiebedrijf Philips heeft minder verkocht in het tweede kwartaal. De onderneming had veel last van de lockdowns in China, maar ook van leveringsproblemen van onderdelen en materialen. Door die tegenwind wordt Philips ook negatiever over heel dit jaar. De vergelijkbare omzet neemt tot 3 procent toe, verwacht het bedrijf. Eerder was dat tussen de 3 en 5 procent.

Topman Frans van Houten zegt dat Philips diverse maatregelen heeft genomen om te zorgen dat de leveringsketen weerbaarder wordt. Ook zegt hij dat Philips de prijzen aanpast aan de hogere materiaalkosten die het bedrijf zelf moet betalen, en dat Philips aan de productiviteit werkt.

Verder laat Philips weten al 3 miljoen vervangende slaapapneuapparaten of reparatiekits voor die machines te hebben gemaakt. In totaal moet het bedrijf zo’n 5,5 miljoen slaapapneuapparaten vervangen. Het isolerende schuim in die apparaten kon losraken en gezondheidsproblemen veroorzaken bij gebruikers.