Duitse exportsector somber gestemd door dreigend gastekort

Het dreigende gastekort leidt tot sombere vooruitzichten in de Duitse exportsector. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Duitse Ifo-instituut onder ongeveer 2300 industriële bedrijven. Vooral in de chemische industrie, waar het gebruik van aardgas bijzonder hoog is, zijn bedrijven flink negatiever geworden over de buitenlandse handel.

Maandag maakte het Russische staatsgasbedrijf Gazprom bekend dat het vanaf woensdag de gasleveringen via de pijpleiding Nord Stream 1 opnieuw zou verminderen. De opgegeven reden was de reparatie van een turbine. Sinds de oorlog in Oekraïne, waarop het Westen met strenge sancties tegen Rusland heeft gereageerd, is het risico dat Moskou de gaskraan volledig dichtdraait toegenomen. Dit zou de Duitse economie, die sterk afhankelijk is van Russisch gas, hard raken. Aangezien Duitsland de grootste economie van Europa is, en een belangrijke handelspartner van Nederland, zal dat ook gevolgen hebben voor het gehele eurogebied.

De exportverwachtingen, een stemmingsindicator voor de Duitse industrie, daalden volgens Ifo in juli tot min 0,5 punten. Naast chemiebedrijven zijn ook voedselproducenten pessimistischer geworden. Drukkerijen en fabrikanten van rubber- en kunststofproducten verwachten eveneens een daling van de buitenlandse handel en Duitse meubelfabrikanten zijn ook voorzichtiger geworden.

Aan de andere kant verwachten fabrikanten van gegevensverwerkende apparatuur en elektronische en optische producten een aanzienlijke toename van de export. De drankensector heeft er ook vertrouwen in dat de buitenlandse verkoop zal toenemen. De Duitse auto-industrie en machinebouwers verwachten een gematigde groei.