Europese satellietbedrijven fuseren in concurrentieslag met Musk

Twee Europese satellietbedrijven gaan samen om zo beter te kunnen concurreren met ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk en techconcern Amazon. Het Franse Eutelsat en zijn Britse branchegenoot OneWeb hebben een intentieverklaring ondertekend voor een fusie. Dat laatste bedrijf is bij de deal zo’n 3,3 miljard euro waard.

De markt voor satellieten voor het aanbieden van breedbandinternet zal de komende jaren hard groeien. SpaceX probeert met zijn satellietdivisie Starlink al veel marktaandeel te winnen met duizenden satellieten in de ruimte. Amazon heeft voor zijn eigen onderdeel voor satellietverbindingen, Project Kuiper, ook al tientallen lanceringen gepland.

Om die Amerikaanse bedrijven weerstand te bieden willen Eutelsat en OneWeb meer ruimte hebben voor investeringen. Door de fusie, die in de eerste helft van 2023 rond moet zijn, verwachten de bedrijven op termijn 150 miljoen euro per jaar te besparen. Na de fusie behaalt het bedrijf naar verwachting een jaaromzet van 1,2 miljard euro.

Nieuws over een ophanden zijnde fusie van de bedrijven leidde de afgelopen dagen tot veiligheidszorgen bij de Britse overheid. China heeft met zijn investeringsfonds CIC namelijk een belang van 5 procent in Eutelsat, waardoor vrees voor politieke beïnvloeding van OneWeb bestaat. De Britten hebben zelf een belang OneWeb. De Franse staat is veruit de grootste aandeelhouder van Eutelsat.