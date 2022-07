Gasprijs naar niveau maart na dreiging minder Russisch gas

De gasprijs is dinsdag voor het eerst sinds maart boven de 190 euro per megawattuur gestegen op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs. Gashandelaren reageerden op de aankondiging dat de gastoevoer via de Nord Stream-pijplijn vanaf woensdag gehalveerd wordt tot 20 procent van het normale volume. Daardoor kunnen Europese landen zoals Duitsland de gasvoorraden vermoedelijk niet voldoende aanvullen voor de komende winter.

De gasprijs staat dinsdag rond 11.00 uur een kleine 7 procent hoger. De prijs stijgt al de hele dag, mede door het uitblijven van harde afspraken binnen de Europese Unie over het besparen van gas. De kans op gastekorten neemt daardoor toe.

Gazprom kondigde de halvering van de gasstroom maandag aan. Het Russische staatsgasbedrijf claimt dat dit nodig is vanwege onderhoud aan een turbine. Vorige maand voerde Gazprom het onderhoud van een andere turbine aan als reden om de gastoevoer te verminderen tot 40 procent van het normale niveau. Dat is daarna nooit meer verhoogd.