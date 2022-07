Krappe arbeidsmarkt bezorgt uitzendconcern Randstad recordomzet

Uitzendconcern Randstad heeft in het tweede kwartaal een recordomzet geboekt. Door de krappe arbeidsmarkt is het voor werkgevers steeds moeilijker voldoende personeel te vinden. Ze nemen daardoor steeds vaker hun toevlucht tot uitzenders als Randstad om het gehele wervingsproces voor hen te doen, verklaart topman Sander van ’t Noordende in een toelichting op de cijfers.

De omzet voor de maanden april, mei en juni kwam uit op bijna 6,9 miljard euro, 13 procent meer dan een jaar eerder. Daarop boekte Randstad een winst van 196 miljoen euro, een stijging van 11 procent op jaarbasis.

“De wereldwijde arbeidsmarkt blijft dynamisch, met een combinatie van grote vraag en schaarste aan talent”, zei Van ’t Noordende. Dankzij de hogere vraag naar uitzend-, wervings- en detacheringsdiensten kon Randstad ook zijn winstmarge verhogen.

Onder andere op de Noord-Amerikaanse markt, naar omzet gemeten de belangrijkste voor Randstad, steeg de omzet hard. Ook in Italië, Spanje en Portugal deden werkgevers veel vaker een beroep op de uitzender. Nederland bleef enigszins achter met een omzetstijging van 1 procent, waar dat een kwartaal eerder nog 13 procent groei was. Ook slonk de winstmarge in het thuisland van Randstad.

Naast de krappe arbeidsmarkt profiteerde Randstad ook van de sterke dollar. Die zorgde ervoor dat de omzet van het concern, die in euro’s wordt berekend, extra hoog uitviel.

Vooruitkijkend is het bedrijf voorzichtig vanwege onzekerheid over de economische ontwikkelingen de komende tijd. Zo is de inflatie erg hoog en kan een verergering van de gascrisis als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne tot een recessie leiden. Die omstandigheden maken goede voorspellingen voor de rest van het jaar lastig.