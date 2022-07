Unilever weet hogere kosten op te vangen met hogere prijzen

De hogere kosten voor ingrediƫnten hebben voor levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern Unilever weinig invloed gehad op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf achter merken als Knorr, Ola en Dove verhoogde zelf eveneens de prijzen om die extra kosten op te vangen en verwacht dat te blijven doen.

De prijsverhoging zorgde voor een omzetgroei van 8,1 procent, als zaken als overnames en valutawisselkoersen niet worden meegeteld. Die onderliggende omzetgroei was nog harder gestegen als consumenten door de hoge inflatie niet de hand op de knip hadden gehouden.

Desondanks verhoogde Unilever de verwachtingen voor de omzetgroei voor heel het jaar. Het concern ziet namelijk verdere prijsverhogingen in de tweede jaarhelft. Dat kan opnieuw leiden tot wat minder verkochte producten, stelt Unilever. Maar per saldo komt het bedrijf er positief uit.

De totale omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 29,6 miljard euro, een toename van haast 15 procent. Daarbij profiteerde Unilever onder meer van de verkopen in dollars die relatief meer waard werden door de dalende eurokoers. Wisselkoersen waren goed voor ruim een derde van de omzetgroei.

Door de hogere inkoopprijzen daalde de winstmarge wel licht. Maar ondanks alles bleef de nettowinst grotendeels op peil. Die ging van 3,4 miljard euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 3,2 miljard euro dit jaar. De operationele winst was dit jaar in het eerste halfjaar wel hoger dan vorig jaar.

Voor de komende jaren geeft Unilever aan dat de situatie moeilijk te voorspellen is omdat inflatie en hogere inkoopprijzen voort kunnen blijven duren. Toch wil het concern in die jaren de winstmarges weer verhogen door onder meer kostenbesparingen, een betere productmix met meer artikelen waarop een hogere winst wordt gemaakt. Ook ziet Unilever verdere prijsverhogingen als middel om zijn doel te bereiken.