Winkelbedrijven omlaag op Wall Street na winstalarm Walmart

Grote winkelketens gingen dinsdag flink omlaag op de aandelenbeurzen in New York na een winstwaarschuwing van Walmart. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar omdat consumenten vanwege de hoge inflatie scherper op de uitgaven letten. Daarnaast kregen beleggers op Wall Street een grote hoeveelheid kwartaalresultaten te verwerken van bedrijven als Coca-Cola, McDonald’s, UPS en General Motors (GM). Ook werd uitgekeken naar de cijfers van Microsoft en Google-moeder Alphabet die nabeurs komen en het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 31.761,54 punten. De brede S&P 500 daalde 1,2 procent tot 3921,05 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent tot 11.562,57 punten.

Walmart leverde 7,6 procent aan waarde in. Branchegenoten als Target, Costco, Best Buy, Home Depot, Nordstrom, Kohl’s en webwinkel Amazon gingen mee omlaag met koersverliezen tot 9 procent.

Coca-Cola klom 1,6 procent. De frisdrankfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht mede dankzij prijsverhogingen van zijn producten. Fastfoodketen McDonald’s (plus 2,6 procent) zag de netto-omzet in het tweede kwartaal dalen door de sluiting van restaurants in Oekra├»ne en het staken van de activiteiten in Rusland. Mede dankzij prijsverhogingen viel de vergelijkbare omzet op de Amerikaanse thuismarkt wel hoger uit dan verwacht.

GM zakte 3,4 procent. De kwartaalomzet van de autofabrikant viel hoger uit dan analisten hadden verwacht, maar de winst viel tegen. UPS daalde eveneens 3,4 procent. De pakketbezorger boekte meer winst dankzij hogere tarieven maar zag het aantal leveringen dalen.

Industrieel concern General Electric (GE) profiteerde afgelopen kwartaal van een sterk herstel bij het onderdeel voor vliegtuigmotoren en steeg 4,6 procent. De kwartaalcijfers van industrieconcern 3M (plus 5 procent) vielen ook in goede aarde.

E-commercebedrijf Shopify kelderde 14 procent na het nieuws dat het bedrijf 10 procent van het aantal banen wil schrappen vanwege zwakkere marktomstandigheden.

De euro was 1,0117 dollar waard, tegen 1,0120 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 94,96 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 104,16 dollar per vat.