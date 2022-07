Zakelijke energiegebruikers: EU-besparingsplan noodzakelijk

Het besluit van de Europese Commissie om het komende halfjaar 15 procent aan gas te besparen is “verstandig en absoluut noodzakelijk”. Dat zegt Hans Grünfeld, voorzitter van VEMW, belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers. Wel vraagt hij zich af in hoeverre het plan “voldoende” is “om ons leven in Europa te kunnen voortzetten zoals gewend”.

Daarbij verwijst Grünfeld naar het gebrek aan goede infrastructuur om gas van de ene lidstaat naar de andere te krijgen. Volgens VEMW moet structureel Europees gekeken worden hoe gasstromen optimaal ingezet kunnen worden. Nederland zou er daarbij goed aan doen te bekijken of het niet makkelijker is om onze import van Noors gas in Duitsland te laten. Nederland zou dan meer gas uit het Groningenveld kunnen halen. Grünfeld: “Die discussie wordt niet in de openbaarheid gevoerd. Ik sluit niet uit dat die achter de schermen wordt gevoerd.”

Eerder al vond VEMW dat Nederlandse bedrijven en consumenten veel meer bewust gemaakt moeten worden van mogelijke gastekorten. Ook uitte de lobbyclub zorgen over het gebrek aan besparingen op gas van lidstaten. Grünfeld zegt “verbijsterd” te zijn hoe weinig sommige lidstaten nog bespaard hebben.

Hij wijst opnieuw op de economische verbondenheid van Nederland met Duitsland, dat lang niet zoveel gas heeft bespaard als Nederland. Volgens het gasdashboard van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het Nederlandse gasverbruik nu zo’n derde minder dan de afgelopen paar jaar. “In Duitsland zijn ze nog niet eens op de helft daarvan. Als Duitsland ziek wordt, worden wij ook verkouden.”

Ook zal de 15 procent besparing moeilijk zijn voor de industrie, denkt hij. “De afgelopen jaren kwamen de energiebesparingsresultaten van de industrie uit op 1 en 2 procent. Dan is 15 procent heel veel. Op lange termijn is dit geen oplossing voor het betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam maken van de energievoorziening.”

Daarnaast wordt woensdag de gaslevering van Rusland door de Nord Stream 1-pijplijn afgeschaald, van de huidige 40 procent capaciteit naar 20 procent. Moskou wijt dat aan onderhoud aan een turbine. De pijplijn lag er eerder al tien dagen uit vanwege onderhoud.

De VEMW-voorzitter zegt zich hier zorgen over te maken. “Wij hebben de pijplijn nodig om ons voor te bereiden op het winterseizoen. President Poetin gebruikt de pijplijn om het Westen onder druk te zetten.”