Apple en Amazon stijgen op Wall Street na cijfers, Intel keldert

Apple en Amazon behoren vrijdag tot de grote winnaars op Wall Street dankzij goed ontvangen kwartaalberichten. Apple won 1,8 procent na beter dan verwachte verkopen van de iPhone en hogere inkomsten uit de dienstentak, waaronder niet alleen de streamingdiensten Apple Music en Apple TV+ maar ook betaaldienst Apple Pay vallen.

Amazon dikte maar liefst bijna 9 procent aan. Het webwinkelconcern lijkt weinig last te hebben van de hoge inflatie en blijft veel shoppers trekken. De kwartaalomzet nam daardoor met 7 procent toe en voor het huidige kwartaal wordt zelfs gerekend op een groei van 13 tot 17 procent.

Chipfabrikant Intel werd daarentegen meer dan 10 procent lager gezet door teleurstellende resultaten een verlaging van de verwachtingen voor dit jaar. Topman Pat Gelsinger wees de plotselinge en snelle neergang van de economie van de laatste tijd aan als de grootste boosdoener.

De discussie of de Amerikaanse economie nou wel of niet in een recessie zit, houdt de markten ook bezig. Donderdag bleek dat de grootste economie ter wereld voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen, waarmee het land technisch gezien in een recessie is beland. Maar veel economen en ook politici bestrijden dat omdat volgens hen van een echte economische neergang pas sprake zou zijn als ook de inkomens en de arbeidsmarkt duidelijk onder druk komen te staan.

Een belangrijke graadmeter voor inflatie steeg ondertussen in juni opnieuw. Dat betekent mogelijk dat de Federal Reserve de rente in september verder zal verhogen.

De beursgraadmeters op Wall Street gingen verder omhoog. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 32.502 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4083 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 12.210 punten. De graadmeters stevenen af op een tweede positieve beursweek op rij en een koerswinst voor de maand juli.

ExxonMobil en Chevron stegen 2,5 en 6 procent. De twee grote olie- en gasmaatschappijen boekten recordwinsten in het tweede kwartaal dankzij de hoge energieprijzen. Procter & Gamble zakte ruim 4 procent na gemengde resultaten. Het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette en Ariel, wist de omzet in het afgelopen kwartaal op te voeren dankzij prijsverhogingen. De winst viel echter wat tegen. Ook waarschuwde het concern voor een flinke tegenwind door hogere prijzen van grondstoffen en transport en de duurdere dollar.

De euro was 1,0152 dollar waard, tegen 1,0158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 96,69 dollar. Brentolie steeg 2,6 procent in prijs tot 109,92 dollar per vat.