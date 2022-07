Economie Frankrijk laat weer groei zien, na eerdere krimp

De economie van Frankrijk is in het tweede kwartaal weer gegroeid, na in de eerste drie maanden van dit jaar nog te zijn gekrompen. Volgens een voorlopig cijfer van het Franse statistiekbureau Insee bedroeg de groei 0,5 procent op kwartaalbasis. Dat was nog een min van 0,2 procent in het eerste kwartaal.

De groei viel sterker uit dan was verwacht. De Franse economie werd geholpen door een sterke export. De export ging met 0,8 procent omhoog. De consumentenbestedingen daalden wel met 0,2 procent, maar dat was minder sterk dan de neergang met 1,3 procent in het eerste kwartaal.

Insee verwacht dat op basis van de tweedekwartaalcijfers de Franse economie over heel 2022 met 2,5 procent zal groeien. Dat komt overeen met de voorspellingen van de overheid, maar is wel iets beter dan de verwachting van de Franse centrale bank. Die rekent op een groei met 2,3 procent in het gehele jaar.