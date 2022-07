Heijmans heeft last van stikstofproblemen bij bouw infrastructuur

Bouwer Heijmans heeft last van de stikstofproblematiek in Nederland. Volgens het bedrijf zorgt “de voortgang in het stikstofdossier” vooral voor problemen bij grote infrastructuurprojecten, waardoor de bedrijfswinst daaruit in de eerste helft van dit jaar met ruim de helft terugliep. Aan het bouwen van woningen hield Heijmans wel meer geld over dan een jaar geleden.

Heijmans spreekt van een “goedgevuld orderboek” waarbij de inkomsten uit onder meer woningbouw de rest van dit jaar blijven toenemen maar die uit infrastructuur verder dalen. De bouwer merkt wel op dat het bouwen van woningen alleen sneller kan gaan als verschillende dingen veranderen, “zoals stikstof en behoud van menskracht in de bouw”. “De druk op de arbeidsmarkt neemt duidelijk toe, maar in die context weet Heijmans zich goed staande te houden en is het personeelsverloop beheersbaar”, aldus het bedrijf over zijn eigen situatie.

Inkomsten uit infrastructuur daalden het eerste halfjaar met bijna 70 miljoen tot 309 miljoen euro, uit onder meer woningen namen die iets toe. De totale omzet kwam met 864 miljoen euro bijna 20 miljoen lager uit dan vorig jaar.

De nettowinst bedroeg 30 miljoen euro, 20 miljoen hoger dan een jaar eerder. Dat kwam vooral door het gedeeltelijk schrappen van een voorziening in de kwestie rond de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Heijmans kreeg eerder te horen dat het mogelijk toch geen schadevergoeding hoeft te betalen vanwege het door TenneT opgezegde contract.