Meerderheid FNV-leden wijst cao-voorstel NS af, mogelijk acties

De leden van FNV Spoor hebben het cao-voorstel van de NS massaal afgewezen. De vakbond meldt dat 90 procent heeft tegengestemd. Daardoor lijken acties en stakingen aanstaande. FNV denkt nog na over een ultimatum.

Na vijf onderhandelingsrondes blijft er een “onoverbrugbare” kloof bestaan tussen de FNV-eisen en het laatste aanbod van de NS, aldus de FNV. Zo eist de FNV onder meer een verbetering van de koopkracht van het NS-personeel van 100 euro per maand. De NS blijft bij een loonstijging van acht procent over een periode van twee├źnhalf jaar.

Door de impasse lijken er nu acties ophanden. De cao-onderhandelaar namens FNV, Henri Janssen, vindt het “doodzonde dat NS het zover heeft laten komen”. “Onze leden beseffen heel goed dat ze gedurende de acties de reizigers zullen raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk.”

Maar volgens Janssen is een goede cao ook in het belang van de reizigers. Zo heeft de NS op het moment moeite met het invullen van vacatures, aldus de onderhandelaar. Daarom vallen onder meer treinen uit. “Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren.”