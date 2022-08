British Airways staakt ticketverkoop voor korte vluchten

Luchtvaartmaatschappij British Airways heeft de ticketverkoop voor korteafstandsvluchten vanaf luchthaven Heathrow tot 8 augustus stopgezet. De stap volgt op het besluit van de Londense luchthaven om de capaciteit verder te beperken en wijdverbreide vertragingen en vluchtannuleringen aan te pakken.

British Airways, eigendom van luchtvaartgroep IAG, verklaarde dat de stopzetting van de verkoop van binnenlandse vluchten en vluchten naar Europese bestemmingen is bedoeld om bestaande klanten in staat te stellen tickets te boeken wanneer dat nodig is. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Groot-Brittanniƫ en Europa hebben grote moeite om de aantallen reizigers die deze zomer weer massaal op vakantie gaan na twee jaren van coronabeperkingen te verwerken. Dat komt door personeelstekorten.

Tijdens de coronapandemie hebben luchtvaartmaatschappijen en luchthavens veel mensen ontslagen en nu hebben ze moeite om nieuw personeel te vinden. Daardoor zijn er vooral problemen ontstaan bij de beveiliging, de check-ins en de bagageafhandeling.

Heathrow heeft, net als luchthaven Schiphol, luchtvaartmaatschappijen opgedragen het aantal tickets in de zomer te beperken in een poging lange wachtrijen, vertragingen en annuleringen te voorkomen. British Airways schrapte al 13 procent van zijn vluchtschema voor de periode van april tot oktober vanwege personeelstekorten.

Concurrent KLM kondigde in juli al aan tot en met eind augustus dagelijks tussen de tien en twintig Europese retourvluchten extra te schrappen. Die annuleringen komen bovenop de eerder geschrapte vluchten en moeten volgens de luchtvaartmaatschappij ervoor zorgen dat alle klanten zonder problemen op reis kunnen. Ook beperkt KLM de verkoop van de resterende stoelen op Europese vluchten verder om meer ruimte te hebben om reizigers om te kunnen boeken indien vluchten worden geannuleerd.