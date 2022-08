Scholz beschuldigt Russen van treuzelen bij ontvangst gasturbine

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz beschuldigt Rusland van onnodig treuzelen bij het in ontvangst nemen van de turbine voor gaspijpleiding Nord Stream 1, die recent in Canada was voor onderhoud. Rond de turbine brak eerder een internationale rel uit omdat Rusland deze vanwege sancties tegen het land niet terugkreeg. Volgens Scholz liggen de zaken inmiddels anders, nu zou het Rusland zijn die de boel ophoudt.

De kwestie draait om de gastoevoer. Rusland levert momenteel veel minder gas aan Duitsland via Nord Stream 1 dan eigenlijk zou moeten. Als reden wordt aangevoerd dat de turbine, een soort grote ventilator om gas door de pijp te laten stromen, maar niet terugkwam uit Canada. De Canadezen wilden de turbine niet zomaar teruggeven vanwege sancties die waren opgelegd aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne.

Maar uiteindelijk ging men er in Canada wel mee akkoord om de turbine naar Duitsland te sturen. Volgens Scholz is de turbine klaar voor verder transport naar Rusland. Alle benodigde goedkeuringen zouden daarvoor binnen zijn. Dat het transport nog altijd niet heeft plaatsgevonden zou aan Rusland liggen, waar de beheerders van de pijp nog een formeel verzoek moeten indienen en nog wat informatie aan de douane moeten verstrekken.

Scholz nam woensdag hoogstpersoonlijk een kijkje bij de turbine, die zich op de vestiging van Siemens Energy in de buurt van Duisburg bevindt. Het Kremlin meldde eerder dat zodra de turbine terug is in Rusland, deze meteen zal worden geïnstalleerd. De Duitse regering zei op haar beurt dat de verlaging van de gastoevoer via Nord Stream 1 niet te rechtvaardigen was. Berlijn heeft vaker gezegd dat Moskou gasleveringen als chantagemiddel inzet vanwege de Duitse steun aan Oekraïne.