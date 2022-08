Winkelverkopen eurozone gedaald in juni door hoge inflatie

De winkelverkopen in de eurozone zijn in juni gedaald. Winkeliers in de eurolanden verkochten minder producten omdat consumenten vanwege de hoge inflatie de hand steeds meer op de knip houden.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam het verkoopvolume met 1,2 procent af in vergelijking met mei, toen nog een kleine plus was te zien. Voor de gehele Europese Unie ging het om een daling met 1,3 procent in juni.

De grootste daling van de hoeveelheid verkochte spullen was te zien bij winkels voor non-food en webshops. Ook werd minder autobrandstof verkocht. Bij levens- en ook genotmiddelen ging het om een kleine krimp aangezien dat soort producten belangrijk zijn voor het levensonderhoud. Binnen de EU-lidstaten stond Nederland (min 3,4 procent op maandbasis) bij de landen waar de verkopen het sterkst daalden.

Op jaarbasis zakten de verkoopvolumes in winkels in de eurozone met 3,7 procent en met 2,8 procent in de hele EU. In Nederland was er een krimp van 6,1 procent. Voor Duitsland werd eerder al een krimp van 8,8 procent gemeld door het Duitse federale statistiekbureau. Dat was de sterkste daling in 28 jaar.