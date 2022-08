Amerikaans banenrapport centraal op rustig Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs wordt vrijdag vooral uitgekeken naar de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de VS speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Op het Damrak blijft het verder rustig aan het cijferfront na de stroom van bedrijfsresultaten eerder deze week. In Frankfurt kwamen onder meer verzekeraar Allianz en postbedrijf Deutsche Post nog met cijfers. Verder gaat de aandacht uit naar de spanningen rond Taiwan. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie zijn Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen vrijdagochtend opnieuw de officieuze grens in de Straat van Taiwan overgestoken. Taiwan spreekt van een “zeer provocerende actie”.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlak begin van de laatste handelsdag van de week. In Azië stonden de aandelenmarkten vrijdag in de plus. De Nikkei in Tokio ging 0,9 procent hoger het weekeinde in en de Taiwanese beurs steeg dik 2 procent ondanks het militaire machtsvertoon van China. In India verhoogde de centrale bank voor de derde keer op rij de rente in de strijd tegen de hoge inflatie.

JDE Peet’s zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Jefferies schroefde hun aanbeveling voor het moederbedrijf van Douwe Egberts op. De aandelenkoers van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zal daarbij mogelijk reageren op resultaten van zijn Amerikaanse concurrent DoorDash.

Ook Ahold Delhaize blijft in de belangstelling staan. Het supermarktconcern behoorde donderdag tot de dalers na een bericht van Het Financieele Dagblad dat de beursgang van webwinkel bol.com, die voor de tweede jaarhelft gepland stond, wordt uitgesteld. Ahold Delhaize bevestigde het bericht niet en zei geen update te hebben over bol.com.

Beleggers verwerken daarnaast de resultaten van Galapagos. De biotechnoloog zag de omzet in de eerste jaarhelft met 20 procent stijgen. Het nettoverlies werd teruggebracht tot 32 miljoen euro, van 55 miljoen euro een jaar geleden. Het bedrijf verhoogde daarbij de omzetverwachting voor zijn ontstekingsremmer Jyseleca en verklaarde later dit jaar een update van zijn strategie te presenteren.

De euro was 1,0230 dollar waard, tegen 1,0212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 89,15 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 94,66 dollar per vat.