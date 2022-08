Cijfers Ahold Delhaize vallen goed op Damrak

Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn kreeg met zijn kwartaalupdate de handen van beleggers op elkaar. Vooral de verhoging van de winstverwachting deed het aandeel goed. Het concern bevestigde daarnaast de beursgang van webwinkel bol.com uit te stellen vanwege de verslechterde omstandigheden op de aandelenmarkten.

Ahold Delhaize ging de handel uit met een winst van 7,6 procent. Verder presteerden in de AEX ook vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, chipfondsen BE Semiconductor Industries en ASM International en verlichtingsbedrijf Signify goed met winsten rond de 4 procent. Verzekeraars Aegon en NN Group, die donderdag met cijfers komen, wonnen ruim 1 procent. Telecomconcern KPN was de sterkste daler met een verlies van 1,7 procent.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een winst van 1 procent op 724,27 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 969,61 punten. Bij de middelgrote bedrijven sloot ABN AMRO (min 0,3 procent) na eerder hoger te hebben gestaan met verlies. De bank boekte in het tweede kwartaal ruim een vijfde meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar.

Elders in de MidKap verloor Corbion 2,4 procent na tegenvallende resultaten van het speciaalchemieconcern. Postbedrijf PostNL verloor bijna 5 procent. Het aandeel noteerde ex-dividend. Daarnaast verlaagden analisten van Barclays hun advies op PostNL.

Ook reageerden beleggers op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer. Vooral lagere brandstofprijzen zorgden ervoor dat de geldontwaarding in de VS vorige maand minder hoog uitviel dan een maand eerder. Het cijfer is van groot belang voor de Amerikaanse centrale bank, die bezig is de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

Deliveroo steeg dik 7 procent in Londen dankzij beter dan verwachte resultaten. De Britse maaltijd- en boodschappenbezorger liet tevens weten waarschijnlijk uit Nederland te vertrekken vanwege de te kleine marktpositie in het land. In Kopenhagen steeg Vestas krap 9 procent. De Deense windmolenfabrikant dook in het tweede kwartaal in de rode cijfers, maar handhaafde wel de verwachtingen voor het hele jaar.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent. De euro was 1,0331 dollar waard, tegen 1,0226 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 90,26 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 95,90 dollar per vat.