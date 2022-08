Samsung verbetert inklapbare smartphones

Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung heeft nieuwe versies van zijn inklapbare smartphones de Galaxy Z Fold en de Galaxy Z Flip geïntroduceerd. Bij zowel de Fold, die na openklappen een scherm als een tablet heeft, als de Flip, die inklapt zoals ouderwetse mobiele telefoons deden, is de duurzaamheid van het scherm verbeterd.

Gebruikers van de Fold3 klaagden over het losraken van de beschermlaag van het scherm. Dat zou bij de Fold4 verbeterd moeten zijn, geeft Samsung aan. Het toestel heeft daarnaast ook betere camera’s gekregen.

De Flip3 had last van een zichtbare vouwlijn op het scherm, wat bij de Flip4 niet lijkt te zijn aangepast, al is het scherm wel beter bestand tegen vuil en stof. Ook is de camera verbeterd en heeft het toestel een grotere batterij.

Verder introduceerde Samsung een nieuwe versie van zijn draadloze oordopjes, de Galaxy Buds Pro. Die zijn kleiner en moeten beter in de oren blijven zitten, terwijl ze toch een beter geluid geven. Ook Samsungs slimme horloge Galaxy Watch heeft een update gekregen met meer batterijcapaciteit. Er is daarnaast een duurdere versie, bestemd voor sportievelingen, de Galaxy Watch Pro. Die kan nu ook de lichaamstemperatuur meten.