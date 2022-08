Duitse industrie waarschuwt voor lage waterstand in Rijn

De Duitse industrie waarschuwt voor de lage waterstand in de Rijn. Deze zit de commerciële scheepvaart op de belangrijke vaarroute in de weg. De waterstand in sommige delen heeft al een historisch dieptepunt bereikt.

“Het is slechts een kwestie van tijd voordat fabrieken in de chemische of staalindustrie moeten sluiten, oliën en bouwmaterialen hun bestemming niet bereiken of grote volumes en zware transporten niet langer kunnen worden uitgevoerd”, zei Holger Lösch, plaatsvervangend directeur van de Federatie van Duitse Industrieën (BDI). In het ergste geval zouden volgens hem bedrijven personeel naar huis moeten sturen omdat er door de aanvoerproblemen geen werk is.

Bijkomend probleem is volgens hem ook dat vervoer over spoor niet als volwaardig alternatief kan worden gezien, ook omdat Duitsland kampt met een tekort aan machinisten. Ook het spoorwegnet zou niet voldoende uitgerust zijn.

De waterstand van de Rijn op een van de ijkpunten vlakbij de grens met Nederland is dinsdag opnieuw gedaald. De meting in de stad Emmerich liet een daling van het peil met 4 centimeter zien ten opzichte van maandagochtend. Tussen Mainz en Koblenz was het peil 1 centimeter hoger dan de dag ervoor.

De waterstanden die langs de rivier worden gemeten, zijn overigens gestandaardiseerde waarden. Deze zijn niet hetzelfde als de werkelijke diepte van het water. Maandag was de vaargeul bij Emmerich nog bijna 2 meter diep, wat diep genoeg is voor de beroepsvaart. Evengoed moeten schippers op dit moment het gewicht van hun lading goed meten om er zeker van te zijn niet in de problemen te komen.

Volgens scheepvaartautoriteiten kan het waterpeil op de Rijn in de komende dagen stijgen. Dat zou eerst in de hogere delen van de rivier zijn. Maar van te groot optimisme is nog geen sprake. De hogere waterstanden zouden tijdelijk zijn. De verwachting is dat na een korte adempauze het peil weer zal zakken.