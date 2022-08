WSJ: Duitsland wil sluiting laatste kerncentrales uitstellen

Duitsland zou zijn laatste nog in gebruik zijnde kerncentrales voorlopig open willen houden. De meldde althans de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Vanwege de impact van de oorlog in Oekraïne, en vooral de energiecrisis die deze veroorzaakt, zou besloten zijn om de drie centrales langer in gebruik te houden. De Duitse minister van Economische Zaken ontkende dat er al een beslissing is gevallen over de levensduur van de centrales.

De bedoeling is dat alle kerncentrales aan het einde van het jaar gesloten zijn. Volgens de krant wordt dus aan die datum getornd.

Nu als gevolg van de oorlog in Oekraïne de leveringszekerheid van gas onder druk staat, gaan er al langer stemmen op om de drie laatste kerncentrales toch langer open te houden. Onder andere vanuit Brussel klonk het verzoek om kerncentrales langer open te houden. Zeker omdat het alternatief zou zijn om vervuilende kolencentrales weer op te starten.