Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl bijna derde meer waard op Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd vrijdag bijna een derde meer waard op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood verkoopt aan techinvesteerder Prosus voor 1,5 miljard euro in contanten. Afhankelijk van de prestaties van het onderdeel kan daar nog eens maximaal 300 miljoen euro bijkomen. Prosus krijgt iFood daarmee volledig in handen.

Just Eat Takeaway schoot in de vroege handel zo’n 29 procent omhoog. Het bedrijf, dat zijn aandelenkoers dit jaar hard heeft zien dalen, had eerder al gezegd van de iFood-aandelen af te willen. Maar alleen voor het juiste bedrag. Zo werd een eerder bod van 2,3 miljard euro nog afgeslagen. Door het uitblijven van nieuwe biedingen is Just Eat Takeaway nu akkoord gegaan met een lagere prijs. Het bedrijf herhaalde tevens actief te blijven werken aan een volledige of gedeeltelijke verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub. Prosus, dat het belang van 33 procent in iFood koopt via het onderdeel Moville, klom 1,2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 723,31 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 962,92 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt bleef vlak. In Duitsland zijn de prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen in juli met dik 37 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,8 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die donderdag tot de sterkste stijgers behoorden verloren tot 1,1 procent. Adyen ging verder omlaag. Het betaalbedrijf zakte een dag eerder 3,7 procent na tegenvallende resultaten.

In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een min van ruim 3 procent. Apothekersbedrijf Fagron voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,4 procent.

Voor fietsenfabrikant Accell (min 0,1 procent) is het de laatste handelsdag op het Damrak. Het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta wordt door een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR overgenomen en van de beurs gehaald.

De euro was 1,0081 dollar waard, tegen 1,0117 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent in prijs tot 89,63 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper, op 95,67 dollar per vat.