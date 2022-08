Krant: klokkenluider beschuldigt Twitter van veiligheidslekken

Voormalig veiligheidshoofd van Twitter Peiter Zatko beschuldigt de berichtendienst ervan de veiligheid niet goed op orde te hebben, schrijft de Amerikaanse krant Washington Post. Ook heeft het bedrijf geen idee hoeveel zogeheten bots er onder de circa 238 miljoen dagelijkse gebruikers zijn, aldus de klokkenluider. Bots zijn geautomatiseerde accounts die gebruikt kunnen worden om informatie door te sturen, maar ook om spam te sturen.

Zatko is een gerespecteerde veiligheidsonderzoeker. Zijn tijd bij Twitter werd echter getekend door ruzies met andere bestuurders, wat uiteindelijk leidde tot zijn ontslag in januari. Nu zegt Zatko in een klokkenluidersverklaring die naar de beurswaakhond SEC, de Amerikaanse Justitie en handelstoezichthouder FTC is gestuurd dat er grote gaten in de beveiliging van Twitter zitten. Daardoor zou de dienst kwetsbaar zijn voor hacks, die er zelfs toe zouden kunnen leiden dat heel Twitter offline wordt gehaald. Ook zouden te veel mensen toegang hebben tot gebruikersgegevens.

Verder zegt Zatko dat er voor Twitter weinig te winnen is bij het noemen van het echte aantal bots en spam-accounts. De cijfers die het bedrijf noemt zouden veel te laag zijn. Dat standpunt komt overeen met dat van Tesla-baas Elon Musk, die Twitter wilde overnemen. Hij besloot zijn overnamepoging te beƫindigen en voerde als reden aan dat er veel meer bots zijn dan Twitter zegt. Twitter, op zijn beurt, stelt dat Musk nooit vragen heeft gesteld over het aantal bots voordat hij zijn bod van 44 miljard dollar deed. Een rechtszaak daarover dient binnenkort.