Thuisbezorgd-moeder Just Eat aan kop in nipt hogere AEX

Just Eat Takeaway was dinsdag de grote winnaar in de AEX-index, die licht opveerde na de verliesbeurt een dag eerder. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won bijna 4 procent na een verhoging van het koersdoel door analisten van Degroof Petercam. Het aandeel laat vaker flinke koersschommelingen zien. Afgelopen vrijdag steeg de maaltijdbezorger ruim 25 procent na de verkoop van een onderdeel. Maandag volgde een koersval van dik 9 procent.

Beleggers bleven verder in de ban van de Europese energiecrisis en de vrees voor een recessie. Door een verdere krimp van de economische activiteit in de eurozone in augustus is de kans op een recessie verder toegenomen. De gasprijs daalde daarentegen weer wat. Maandag werd gas flink duurder doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de Nord Stream-gaspijplijn eind deze maand drie dagen sluit vanwege onderhoud. Dit wakkerde de vrees aan dat Rusland de gastoevoer naar Duitsland verder zal verminderen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 711,45 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 941,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen 0,2 procent. Londen verloor 0,4 procent. De Britse economische groei is deze maand vrijwel tot stilstand gekomen na een onverwachte sterke krimp van de industrie.

Olie- en gasconcern Shell won 1,6 procent dankzij een herstel van de olieprijzen. De olieprijzen veerden op doordat Saudi-Arabiƫ liet weten de olieproductie mogelijk iets te verminderen om de prijs te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 91,76 dollar en Brentolie werd 1,3 procent duurder op 97,70 dollar per vat.

IMCD verloor 0,3 procent na een overname. De Rotterdamse chemicaliƫndistributeur koopt de Mexicaanse leverancier van plastics en kunstharsen PromaPlast. Verzekeraar Aegon (min 0,9 procent) noteerde ex-dividend. De dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stonden onderaan met minnen tot 2,5 procent.

In de MidKap stonden de staalbedrijven Aperam en AMG bovenaan met winsten van ruim 2 procent. Ook oliedienstverlener SBM Offshore deed goede zaken en won 2 procent. Logistiek vastgoedbedrijf CTP sloot de rij met een verlies van 1 procent.

De euro schommelde rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9918 dollar. Een dag eerder werd de eenheidsmunt net als ruim een maand geleden weer minder waard dan de dollar. De euro staat onder druk door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS, die de dollar aantrekkelijker maakt.