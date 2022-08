Bedrijven geven minder prioriteit aan digitalisering HR-processen, blijkt uit onderzoek

Ondanks de voordelen van het digitaliseren van HR-processen, blijkt dat bedrijven hier het afgelopen jaar minder prioriteit aan geven. Dat kwam naar voren tijdens het jaarlijkse HR-Trendonderzoek van verschillende adviesbureaus. Ook is de verwachting dat de behoefte de rest van het jaar alleen nog maar verder zal afnemen.

Voordelen van digitalisering

Er zitten flink wat voordelen aan het digitaliseren van HR-processen. Wanneer technologie wordt ingezet voor HR, worden medewerkers minder belast met administratieve taken en kunnen zij zich meer bezighouden met strategische vraagstukken. Met de hoge werkdruk van HR-medewerkers is dat natuurlijk alleen maar fijn. Digitale HR-processen bieden meer structuur, verminderen regelwerk, creëren meer tijd voor personeel, geven meer inzicht voor medewerkers en maken het makkelijker om aan actuele wet- en regelgeving te voldoen. Kortom, veel voordelen, maar digitalisering is geen klein project en projectmanagement is nodig om alles goed te laten verlopen.

e-HRM

Er zijn al heel wat organisaties die doen digitale HR, oftewel e-HRM. Binnen de organisaties die het al hebben, wordt echter weinig actief gebruik gemaakt van de systemen. En dat is zonde, aangezien de volledige integratie van e-HRM systemen al binnen 1-3 jaar terug te verdienen is. De mogelijkheden op het gebied van digitalisering van HR-processen zijn haast eindeloos. Zo opent het gebruik van kunstmatige intelligentie deuren. Volgens Toine Al, hoofdredacteur van CHRO Magazine, is het belangrijk om bewust met dit soort ontwikkelingen om te gaan en niet alleen naar de kansen, maar ook naar de bedreigingen te kijken. “Bij het toepassen van KI ontbreekt het menselijk contact en sluit je waardevolle non-verbale communicatie uit.”

Verder zorgt e-HRM er ook voor dat er veel meer transparantie ontstaat. Via zo’n systeem kunnen werkgevers namelijk ook belangrijke gegevens automatisch aan hun werknemers laten tonen. Zo is alle relevante HR informatie voor de betreffende werknemer automatisch inzichtelijk, waardoor er minder problemen en vragen ontstaan.

Afname prioriteit

Ondanks de mogelijkheden en voordelen, gaat de digitalisatie toch langzaam. De prioriteit en belangstelling lijkt af te nemen. Daarnaast is in de controlevraag ook te zien dat nog niet alles voor elkaar is. Zo zijn processen op het gebied van ziekmeldingen bijvoorbeeld wel vaak goed geregeld, maar de ondersteuning voor trajecten waardoor werkgevers dichterbij de medewerkers komen dan weer niet.

Oorzaak

De gedaalde prioriteit die bedrijven geven aan het digitaliseren van HR-processen lijkt voor te komen uit een lage vraag en het feit dat verandering niet in één dag wordt doorgevoerd. Vooral in grote organisaties kunnen veranderingen stroef verlopen. Daarnaast is het doorvoeren van verbeteringen en veranderingen een investering. Zowel qua tijd als inzet.

Oplossing

Het verbeteren van processen begint altijd bij het in kaart brengen van de huidige situatie en verbeterpunten die de situatie kent. Lastig is soms, dat wanneer werknemers al lang in een bedrijf werken een tunnelvisie ontstaat. Op zo’n moment is het interessant om een externe partij in te schakelen die gespecialiseerd is in organisatie-ontwikkeling. Zo’n bedrijf heeft alle kennis in huis van proces- en projectbeheersing en kan advies geven over een plan om HR-processen te digitaliseren. Bij organisatie-ontwikkeling wordt er ook echt gekeken naar de krachten van elke werknemer, om zo bij te dragen aan het teamresultaat en samen de digitalisatie-slag te kunnen maken.