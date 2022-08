Californië wil fastfoodmedewerkers helpen met nieuwe wet

De Senaat in de Amerikaanse staat Californië heeft een wetsvoorstel aangenomen dat fastfoodmedewerkers in de staat moet helpen meer rechten te verwerven tegenover hun werkgevers. Naast een hoger minimumloon gaat de wet vooral over representatie van de medewerkers naar werkgevers toe.

Zo zou er met de wet een speciale raad op staatsniveau worden ingesteld, waarin naast werkgevers en overheidsmedewerkers ook werknemers uit de fastfoodindustrie zitting zouden hebben. De raad kan zich bijvoorbeeld ontfermen over arbeidsstandaarden en het minimumloon in de industrie. Het wettelijk minimumloon voor alle sectoren in Californië is al enige tijd vijftien dollar per uur, maar de fastfoodraad zou het loon in die industrie tot 2024 mogen verhogen tot 22 dollar per uur. Daarmee zou het loon van fastfoodmedewerkers meer in lijn komen met mensen die in andere horecagelegenheden in de staat werken.

Volgens voorstanders biedt het wetsvoorstel fastfoodmedewerkers de kans zich te verenigen tegenover werkgevers, in een industrie waar door zwakke federale wetten en de franchise-module vakbonden vrijwel niet bestaan. Bedrijven en vertegenwoordigers van de fastfoodindustrie zijn fel gekant tegen het wetsvoorstel, omdat het “een oplossing biedt voor een probleem dat niet bestaat”, zegt Matt Haller, directeur van de branchevereniging van fastfoodrestaurants.

Na de Senaat moet ook het Californische Huis nog instemmen met het voorstel. De verwachting is dat dat zal binnenkort gebeurt. Daarna moet gouverneur Gavin Newsom de wet ondertekenen. Het is onbekend hoe Newsom tegen de wet aankijkt. Als gouverneur mag hij een veto uitspreken.