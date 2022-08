Gazprom beëindigt gasleveringen aan Frans nutsbedrijf Engie

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt per 1 september met de leveringen aan Engie. Dat Franse energiebedrijf zou niet de volledige rekening over juli hebben voldaan. Pas als Engie weer volledig betaalt gaat Gazprom naar eigen zeggen weer leveren. Engie levert ook in Nederland stroom en gas en heeft hier verschillende energiecentrales.

Beide partijen meldden eerder dinsdag al dat Engie minder gas geleverd kreeg dan normaal. Gazprom liet weten dat een meningsverschil over contractvoorwaarden de aanleiding daartoe was.

Engie op zijn beurt stelde dat de bezorgdheid over de energiebevoorrading toeneemt. Het Franse nutsbedrijf liet wel weten “de nodige volumes veiliggesteld” te hebben om verplichtingen aan zijn klanten te kunnen voldoen, maar ook om aan de eigen behoeften te kunnen voldoen. Daarnaast zegt het bedrijf verschillende maatregelen te hebben genomen om de directe financiële en fysieke gevolgen te beperken van een onderbreking van de gasleveringen.

De stap van Gazprom valt samen met het stilleggen van de Nord Stream-pijplijn vanwege onderhoud. Engie is voor 9 procent eigenaar van die pijplijn. Duitsland stelde eerder al dat Rusland gasleveringen inzet als wapen en ook Frankrijk is die mening nu toegedaan. “We moeten ons dan ook voorbereiden op het ergste scenario”, zei de Franse minister van Energietransitie Agnes Pannier-Runacher op de Franse radio. Zij stelt dat Gazprom zich niet aan de contracten houdt.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Gazprom de leveringen aan Engie al verlaagd naar 1,5 terawattuur per maand. De jaarlijkse leveringen van Engie in Europa bedragen meer dan 400 terawattuur.

Frankrijk is minder afhankelijk van de invoer van gas uit Rusland dan veel van zijn buurlanden. Russisch gas is goed voor ongeveer 17 procent van het gasverbruik. Bovendien zitten de opslagen in het land al voor zo’n 90 procent vol.

Toch blijven er zorgen bestaan over de levering uit Rusland. Frankrijk waarschuwde bedrijven al dat energie komende winter mogelijk wordt gerantsoeneerd en riep op tot besparingen.

Gazprom is al langer landen aan het afsluiten van gasleveringen. Eerder besloot het Russische bedrijf dat alle betalingen in roebels moesten plaatsvinden en sloot het landen als Polen en Nederland af toen die dat weigerden. De leveringen aan Duitsland werden in meerdere stappen teruggeschroefd tot ongeveer een vijfde van de normale hoeveelheid.