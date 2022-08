Google-personeel wil dat bedrijf samenwerking met Israël opzegt

Google moet de samenwerking met de Israëlische regering op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) beëindigen, zo eist een groeiende groep personeelsleden van het bedrijf. Zij voeren de druk op hun werkgever op om het desbetreffende contract op te zeggen en plannen demonstraties om die eis kracht bij te zetten.

Google heeft een zogeheten cloud-computingcontract met Israël. Met Project Nimbus, een contract ter waarde van 1,2 miljard dollar, voorzien Google en Amazon de Israëlische regering van AI- en clouddiensten. Het contract, met een looptijd van zeven jaar, ging in juli vorig jaar in. Een petitie tegen de overeenkomst is al door zeker 800 Google-medewerkers ondertekend.

Details over het contract gaf Google niet. Uit opleidingsmateriaal blijkt dat het bedrijf de mogelijkheden van zijn beeldanalyse-tools had aangeprezen om gezichten, gezichtskenmerken en emoties te detecteren. Ook kunnen de Google-systemen objecten in video’s volgen.

Klagers spreken van een ondoorzichtig militair contract waarbij het de vraag is of de technologie aan nationalistische legers moet worden gegeven. Ook al omdat het bedrijf oorspronkelijk de theorie had dat het geld kon verdienen zonder kwaad te doen.

De geplande demonstraties volgen op het ontslag, op dinsdag, van Ariel Koren, een Google-medewerker die openlijk kritiek had geuit op de samenwerking met de Israëlische regering. Koren zei dat het bedrijf haar functie naar het buitenland had verplaatst kort nadat ze in het openbaar haar bezwaren had geuit. Daardoor zou ze de facto gedwongen zijn geweest ontslag te nemen.

De afgelopen jaren heeft Google eerder te maken gehad met een golf van activisme onder werknemers, onder andere over de behandeling van personeel, claims over seksuele intimidatie en het werk voor overheden.

Ook aandeelhouders van Google-moeder Alphabet roerden zich eerder in de kwestie Project Nimbus. Zij stelden de leiding van het bedrijf voor om een rapport op te stellen waarin de rol van het bedrijf in het Israëlische contract zou worden heroverwogen. Dit voorstel werd echter verworpen door een meerderheid van de effectenbezitters. De leiding van Alphabet had zijn aandeelhouders geadviseerd om tegen het plan te stemmen.