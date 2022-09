Consumentenbond: let op bij energiecontract met maandelijks tarief

Meerdere energieleveranciers bieden inmiddels een energiecontract met een maandelijks wisselend tarief aan, maar voor consumenten is dat opletten. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond die signaleert dat het maandelijkse tarief wel verandert, maar het voorschotbedrag niet automatisch meebeweegt. Dat moeten consumenten zelf doen, maar met hoeveel dat moet is lastig in te schatten.

De Consumentenbond is over het algemeen niet negatief over de nieuwe contracten, die volgens directeur Sandra Molenaar “interessant kunnen zijn voor consumenten”. “De prijs is een directe afspiegeling van de marktprijs en niet gebaseerd op een langetermijnverwachting van de energiemaatschappij. Maar je moet het wel goed in de gaten houden.”

Als voorbeeld haalt de belangenbehartiger van consumenten een situatie bij Budget Energie aan. Bij die energieleverancier waren de tarieven al een aantal maanden gestegen, maar was het voorschotbedrag van de klanten niet aangepast. Toen het energiebedrijf vervolgens die voorschotten fors verhoogde, schrokken veel klanten zich volgens de Consumentenbond een ongeluk omdat zij vaak honderden euro’s per maand extra moesten gaan betalen.

Door de hoge energietarieven is het al maanden niet meer mogelijk om een contract met een vast tarief voor langere tijd af te sluiten. Variabele tarieven werden normaal gesproken twee keer per jaar aangepast, maar veel energiebedrijven zijn dit jaar overgestapt op een systeem waarbij de tarieven niet meer alleen op 1 januari en 1 juli worden bekeken.