Vertrekkend Reckitt-topman gaat Starbucks leiden

De vertrekkende topman van de Britse producent van consumentengoederen Reckitt Benckiser gaat leiding geven aan de Amerikaanse keten van koffiezaken Starbucks. Donderdag werd bekend dat Laxman Narasimhan opstapt bij Reckitt, het bedrijf achter merken als Strepsils, Durex, Clearasil, Nurofen, Vanish, Dettol en Cillit Bang.

Narasimhan gaat daarvoor verhuizen van Londen naar Seattle, waar het hoofdkantoor van Starbucks is gevestigd. Per 1 oktober gaat hij aan de slag bij de koffieketen in samenwerking met topman Howard Schultz. Per 1 april neemt Narasimhan definitief het roer over van Schultz, die hem de “juiste leider” noemt “om Starbucks naar het volgende hoofdstuk te brengen”.

Reckitt had gezegd dat Narasimhan om persoonlijke redenen graag terug wilde keren naar de Verenigde Staten. Hij werkte eerder voor PepsiCo als commercieel directeur.