Energiecrisis drukt op Europese beurzen, DAX zakt dik 2 procent

De Europese beurzen lieten maandag flinke verliezen zien. Vooral de DAX in Frankfurt kreeg een forse tik na het besluit van Moskou om een belangrijke gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland langer dan gepland dicht te houden vanwege technische problemen. De grootste economie van de eurozone is sterk afhankelijk van de invoer van Russisch gas en zal bij een volledige stopzetting van de leveringen in een economische recessie belanden.

De al hoge gasprijs schoot verder omhoog door de zorgen dat de energievoorziening in Europa komende winter verder in het gedrang komt. Op de markten wordt nu weer gevreesd dat Rusland de gasleveringen via de zogeheten Nord Stream 1-pijpleiding helemaal niet meer gaat hervatten als vergelding voor de westerse sancties tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne.

Vrijdag heerste er aanvankelijk nog opluchting na berichten dat Moskou de gasleveringen zou hervatten na drie dagen van onderhoud. Na het slot van de Europese beurshandel verklaarde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom echter de pijpleiding voor onbepaalde tijd dicht te houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in het rood op 669,91 punten. De MidKap verloor 1,5 procent tot 913,70 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 1,6 procent. De Duitse beurs leverde 2,3 procent in. Het noodlijdende energiebedrijf Uniper, de grootste Duitse klant van Gazprom, raakte 10 procent kwijt.

Ook de euro zakte in waarde door de vrees dat de energiecrisis een recessie zal veroorzaken. De eenheidsmunt bereikte een nieuw dieptepunt in twintig jaar en noteerde op 0,9923 dollar, tegen 1,0030 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omhoog door speculatie dat oliekartel OPEC de productie wil verminderen om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 89,22 dollar per vat. Brentolie kostte 2,8 procent meer op 95,61 dollar.

Op het Damrak profiteerde Shell van de hogere olieprijzen. Het olie- en gasconcern behoorde tot de kleine groep stijgers in de AEX, met een plus van 1 procent. Ook zorgtechnologieconcern Philips (plus 0,7 procent) hield het hoofd boven water dankzij een adviesverhoging door de Zwitserse bank UBS. Verfconcern AkzoNobel, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en ING waren de grootste verliezers, met minnen van meer dan 3 procent. Bij de kleinere bedrijven zakte de fabrikant van elektrische bussen Ebusco 8 procent na een verkoopadvies door ABN AMRO.