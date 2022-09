Griekenland plant meer maatregelen tegen hoge energieprijzen

Griekenland wil meer doen om consumenten te helpen de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Het Zuid-Europese land merkt dat het meer inkomsten haalt uit het toerisme. Daarmee is ook meer begrotingsruimte ontstaan om inwoners te helpen.

Het toerisme is voor Griekenland de belangrijkste bron van inkomsten. Volgens een regeringswoordvoerder zullen de inkomsten uit de sector dit jaar boven de 18,2 miljard euro uitkomen. Dat is zelfs meer dan in recordjaar 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Het extra geld dat de staatskas instroomt wil Griekenland dus inzetten voor lastenverlichting voor huishoudens. “Er is extra begrotingsruimte ontstaan dankzij de goede uitvoering van de begroting en de sterke groei, ondanks de energiecrisis”, zei de regeringswoordvoerder. “Natuurlijk hebben de indrukwekkende prestaties van het toerisme aanzienlijk geholpen.”