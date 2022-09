Krant: Truss komt met 100 miljard pond aan steun tegen inflatie

Liz Truss, die naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk gaat worden, is van plan met een steunpakket van 100 miljard pond, omgerekend 116 miljard euro, te komen om huishoudens te helpen met de zeer sterk stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Dat meldde de Britse krant Daily Mail. Truss wil volgens de krant onder andere de energieprijzen bevriezen.

Naar verwachting wordt Truss maandagmiddag door de Conservatieve Partij benoemd tot opvolger van Boris Johnson en zal de minister van Buitenlandse Zaken dan dinsdag de functie van premier overnemen. Truss was in een race verwikkeld met minister van Financiƫn Rishi Sunak om het premierschap. De 47-jarige Truss zou dan de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk worden, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

Truss heeft eerder al gezegd binnen een week na haar benoeming met een plan te komen om de hoge energiekosten voor Britten aan te pakken en de energievoorziening te verbeteren. Zo wil ze meer olie en gas gaan winnen in de Noordzee, maar ook meer duurzame energie en kernenergie gaan opwekken. Daarnaast heeft ze gezegd belastingen te zullen verlagen om de economie te stimuleren.

De Britse economie kan in een recessie belanden door de tegenwind van de hoge inflatie, die de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk zet. In het Verenigd Koninkrijk zijn er afgelopen stakingen geweest van bijvoorbeeld postbezorgers, havenarbeiders en spoormedewerkers om flinke loonsverhogingen te eisen tegen de “cost of living crisis”, zoals de Britten de inflatiecrisis noemen.

Kwasi Kwarteng, die waarschijnlijk minister van FinanciĆ«n onder Truss wordt, heeft al gezegd dat het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk om zal gaan met het lenen van geld op de kapitaalmarkten om steunpakketten te financieren. Het is volgens hem de “juiste keuze” om huishoudens te helpen de winter door te komen. Kwarteng was minister van Economische Zaken onder Johnson.

De druk op Londen om meer te doen tegen de energiecrisis is maandag verder toegenomen omdat Rusland de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 naar Duitsland langer heeft stilgelegd. Daardoor schoot de Europese gasprijs scherp omhoog.