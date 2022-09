Europese Commissie verbiedt overname door farmabedrijf Illumina

De Europese Commissie verbiedt de overname van de Amerikaanse start-up GRAIL door farmamultinational Illumina. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zou de fusie innovatie in de opkomende markt voor de ontwikkeling van tests om vroegtijdig kanker op te sporen in de weg zitten. Illumina heeft geen enkele maatregel voorgesteld om deze zorgen in Brussel weg te nemen, zegt de Deense.

Vestager zit al maanden op ramkoers met het Amerikaanse beursgenoteerde Illumina, dat zich specialiseert in het vroegtijdig opsporen van kanker. GRAIL is een kleine start-up die met behulp van de technologie en kennis van Illumina tests ontwikkelt om kanker op te sporen. “Als GRAIL erin slaagt deze bloedtesten succesvol te ontwikkelen, dan is dat een revolutie in de strijd tegen kanker, die kan helpen miljoenen levens te sparen”, zegt Vestager. “Illumina heeft momenteel de enige geloofwaardige technologie hiervoor en kan bij overname alle rivalen van GRAIL uitschakelen.” Het is volgens haar cruciaal dat concurrentie op deze markt blijft bestaan.

Eind juli vorig jaar startte het dagelijks EU-bestuur een onderzoek naar de overname omdat zes landen, waaronder Nederland, in Brussel aan de bel trokken. Illumina zou een potentiƫle concurrent onschadelijk willen maken, en dat zou ook kunnen leiden tot hogere prijzen en slechtere kwaliteit. Desondanks voltooiden ze de koop, waarop de commissie een onderzoek naar het schenden van de EU-fusieregels startte en dreigde met hoge boetes als de bedrijven de spelregels aan hun laars zouden blijven lappen.

Nu zet het dagelijks EU-bestuur definitief een streep door de plannen.