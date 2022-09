Aziatische beurzen flink lager na tegenvallende Chinese export

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag overwegend flinke verliezen zien. De stemming werd gedrukt door tegenvallende Chinese handelscijfers. De exportgroei van het land vertraagde flink in augustus en viel lager uit dan verwacht. De zorgen over de groei van de op een na grootste economie ter wereld namen daardoor verder toe. Ook verlaagde de Japanse bank Nomura zijn groeiverwachtingen voor de Chinese economie opnieuw vanwege de negatieve impact van de strenge coronamaatregelen in het land.

De economen van Nomura verwachten nu dat de Chinese economie dit jaar met 2,7 procent zal groeien. In augustus werd de prognose al teruggeschroefd tot 2,8 procent. Nomura stelt dat nu ongeveer 12 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) wordt beïnvloed door coronamaatregelen, zoals de lockdown in de Chinese miljoenenstad Chengdu. China heeft een groeidoelstelling van ongeveer 5,5 procent voor dit jaar, maar heeft al aangegeven dat deze meer als een richtlijn dient dan als een hard doel dat gehaald moet worden.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,7 procent door stevige verliezen onder de Chinese techbedrijven. Tencent verloor 2 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf wil zijn belang in het Franse computergamesbedrijf Ubisoft verdubbelen tot zo’n 10 procent. De Nikkei in Tokio daalde 1 procent en de Kospi in Seoul leverde 1,8 procent in. De All Ordinaries in Sydney viel 1,5 procent terug.

De beurs in Shanghai bleef vrijwel ongewijzigd door de hoop op meer stimuleringsmaatregelen van de overheid om de kwakkelende economie te ondersteunen. Uit officiële cijfers van de Chinese overheid bleek dat de export vorige maand met 7,1 procent is gestegen, na een toename van 18 procent in juli. Economen hadden vooraf gerekend op een exportgroei van 13 procent. Ook de importgroei viel met 0,3 procent lager uit dan verwacht. Dat is een teken dat ook de binnenlandse vraag onder druk staat.