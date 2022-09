Recessievrees en energiecrisis houden Damrak in de greep

De beurshandel op het Damrak blijft woensdag in het teken staan van de recessievrees en de energiecrisis in Europa. Daarnaast wordt uitgekeken naar het zogeheten Beige Book van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. Dat rapport van de Federal Reserve geeft inzage in de stand van de Amerikaanse economie.

Ook zullen beleggers terughoudend zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat. De ECB zal de rente dan naar verwachting opnieuw verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Hogere rentetarieven zetten echter ook een rem op de economie, waarmee de kans op een recessie toeneemt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt 1,1 procent lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het rood openen na de koersverliezen op Wall Street. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend omlaag na tegenvallende Chinese exportcijfers. De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,7 procent.

De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent door de hoop op meer steunmaatregelen van de Chinese overheid voor de kwakkelende economie. De Chinese export viel in augustus flink terug door een verzwakking van de wereldwijde vraag naar Chinese goederen en productieverstoringen als gevolg van de strenge coronamaatregelen in het land. Ook de import groeide nauwelijks, wat wijst op een zwakke binnenlandse vraag.

Bij de AEX-fondsen zal NN Group mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan haalden de verzekeraar van hun kooplijst af.

Ook Boskalis staat in de belangstelling. Investeerder HAL doet zijn bod van 33 euro per aandeel op de baggeraar en maritiem dienstverlener gestand. Inmiddels is ruim 82 procent van de aandelen Boskalis aangemeld of in bezit van HAL.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger. De AEX klom 0,2 procent tot 675,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,9 procent. Wall Street ging daarentegen opnieuw omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 31.145,30 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent.

De euro noteerde op 0,9889 dollar, tegen 0,9911 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. De olieprijzen stonden onder druk door de vrees dat de vraag naar olie zal afnemen bij een economische recessie en zakten tot het laagste niveau sinds januari. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 85,26 dollar per vat. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 91,36 dollar.